6月7日、水沢競馬場で行われた12R・早池峰賞（M2・3歳上・ダ1400m）は、石川倭騎乗の1番人気、ルコルセール（牡8・岩手・菅原勲）が勝利した。クビ差の2着にスプラウティング（せん7・岩手・酒井仁）、3着に2番人気のウラヤ（牡7・岩手・畠山信一）が入った。勝ちタイムは1:28.3（良）。1着ルコルセール石川倭騎手「スタートの一歩目は遅れましたが、取りたい位置を取れて、いつもどおりの走りをしてくれました。前にいる馬（