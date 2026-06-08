6月7日、佐賀競馬場で行われた7R・佐賀王冠賞（3歳上・ダ2000m）は、山口勲騎乗の1番人気、ビキニボーイ（牡6・佐賀・東眞市）が快勝した。1.1/2馬身差の2着にエイシンアンヴァル（牡9・佐賀・東眞市）、3着にコスモファルネーゼ（牡7・佐賀・真島二也）が入った。勝ちタイムは2:09.2（稍重）。2番人気で石川慎将騎乗、ソイジャガー（牝4・佐賀・真島二也）は、5着敗退。【佐賀スプリングカップ】ビキニボーイが連覇！山口勲「