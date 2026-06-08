6月7日に行われたWIN5は208票的中で、287万4500円の払戻しとなった。東京競馬場で行われたG1・安田記念（芝1600m）は、武豊騎乗のシックスペンスがG1初制覇を飾った。【安田記念】ユタカマジック炸裂！武豊シックスペンスがG1初制覇…8番人気の伏兵で波乱を演出208票的中1レース目東京9R香港JTゴーラッキー単勝1番人気2レース目阪神10R三木特別ウインリベラシオン単勝4番人気3レース目東京10R八王子特別ポッドベル単勝2番