【国枝元調教師が祝福】ヒロヤス（田中博康調教師）は大したものだよ。シックスペンスが私の厩舎にいた時には勝てなかったG1を転厩2戦目で獲るのだから。春先、特徴や癖を伝えた上で引き継いでもらった。素晴らしい素質を持っている半面、少し硬さがあって、蹄にも苦労した。レースでは最後にやめるところもあった。ヒロヤスはとても優秀なトレーナーだから、そういう馬の特徴や癖にうまく対処したと思う。ブリンカーもその一