生産したノーザンファームは23年ソングライン以来、3年ぶり7度目の安田記念V。中島文彦ゼネラルマネジャーは「凄かったですね。好位置につけてペースも読んで、さすが豊ジョッキー」と鞍上を絶賛。さらに「育てていただいた国枝先生のお力もありますし、それを受けてやっていただいた田中博先生のおかげで勝つことができてうれしいです」と、2人のトレーナーに感謝の言葉を続けた。母フィンレイズラッキーチャームの1歳はコン