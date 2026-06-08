田中博師はかつてシックスペンスを手がけた国枝栄元調教師（71、現厩務員）への感謝も繰り返した。「国枝先生が大事に馬をつくってくださり、それを引き継いだ形。（引き継ぎの時は）本当に細かいところの注意点を教えていただいた」。名伯楽からの助言を頼りにしつつ、先入観は持たず“タナパク流”の調整に徹してビッグタイトルをゲット。「実はレースが終わって一番最初に国枝先生から電話をいただきました。馬が上がってき