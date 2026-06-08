○ブルージェイズ6−4オリオールズ●＜現地時間6月7日ロジャース・センター＞トロント・ブルージェイズがボルティモア・オリオールズとの同地区3連戦を勝ち越し。岡本和真内野手（29）は「7番・三塁」でフル出場し、2試合連続の適時打を放って勝利に貢献した。岡本は2回裏、一死一塁の第1打席で先発右腕バズの外角低めカットボールを三遊間深くに運ぶも、遊撃手ヘンダーソンの好守に阻まれて二塁封殺の遊ゴロ。5回裏