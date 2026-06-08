2026年６月６日（日本時間７日）、北中米ワールドカップを戦う日本代表が事前キャンプ地のモンテレイで全体練習を実施。初めてティグレス（メキシコ１部）のクラブ施設を使ったこの日は冒頭50分がメディア公開され、11対11の戦術練習も行なわれた。そのなかで動きがシャープだったのは、シャドーに入った鈴木唯人。すでに「フィジカル的に100%」とコメントしていた“10番タイプ”の24歳は軽快なターンと持ち味の推進力で存在感