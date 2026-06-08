◇ア・リーグブルージェイズ6−4オリオールズ（2026年6月7日トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が7日（日本時間8日）、本拠地でのオリオールズ戦に「7番・三塁」で先発出場。2−4の6回2死二塁第3打席で、相手先発バズから左前適時打を放ち6戦連続安打とした。チームは6−4で逆転勝ちし2連勝で借金を2に減らした。6月に入り、背番号7が全ての試合で安打をマークしている。そして過去5戦で4戦マルチ安打と勢