◆米大リーグブルージェイズ６―４オリオールズ（７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が本拠のオリオールズ戦に「７番・三塁」で先発出場。６回に逆転を呼ぶ左前タイムリーで６試合連続安打を放った。４打数１安打１打点で連続マルチ安打は３試合で止まった。打率は２割３分５厘。第１打席は遊ゴロ、第２打席は空振り三振に抑え込まれ、チームも５回まで０更新だった。しか