創部８１年目で初となる夏の静岡県大会シード権を獲得した藤枝東が、「粘りの野球」で頂点を狙う。春季県大会では２回戦の磐田南戦で延長１１回タイブレークの末にサヨナラ勝ち。続く袋井戦でも９回に３点を奪って逆転勝ちし、８強まで勝ち進んだ。快進撃を支えたのが、３番・杉山慶多二塁手（３年）だ。東海大静岡翔洋中で全国中学校大会優勝を経験。しかし高校は野球強豪校ではなく、県内屈指の進学校・藤枝東を選んだ。春は