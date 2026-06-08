◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人２―２ロッテ＝延長１２回＝（７日・東京ドーム）巨人はロッテと延長１２回を戦い、１５年ぶりとなる２日連続引き分けとなった。今季２試合目の先発となった西舘勇陽投手（２４）は７回６安打１失点と好投。しかし、１点リードの９回２死からライデル・マルティネス投手（２９）が安田に痛恨の同点ソロを被弾し、延長は両軍無安打に終わった。それでも橋上秀樹監督代行（６０）は守護神を