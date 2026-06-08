【モデルプレス＝2026/06/08】女優の坂井真紀と俳優の佐々木蔵之介が、女優の内田有紀とtimeleszの寺西拓人がW主演を務めるフジテレビ系7月期木曜劇場『ラストノート』（毎週木曜22時〜／7月9日スタート）に出演することが決定した。【写真】timelesz新メン「濡れ髪がセクシー」リムレスメガネ姿◆坂井真紀、内田有紀と11年ぶり共演坂井が演じるのは、主人公・一瀬葵（いちのせ・あおい／内田）の親友・佐川優子（さがわ・ゆうこ／