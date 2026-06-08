7月9日よりフジテレビ系木曜劇場枠で放送される、内田有紀とtimeleszの寺西拓人がW主演を務めるドラマ『ラストノート』に、坂井真紀と佐々木蔵之介が出演することが発表された。 参考：timelesz 寺西拓人のドラマ主演は「絶好のタイミング」“大人の純愛”で映像界でも飛躍へ 本作は、環境も積み重ねてきた人生も全く違う、交わるはずのなかった歳の差の男女が静かに惹かれあい、やがて人生で最も激しい恋へと導かれ