デンマーク代表MFクリスティアン・エリクセン(ボルフスブルク)が7日、ウクライナ代表との親善試合中に胸を押さえて倒れ込み、ピッチ上で緊急措置を受けるアクシデントが起きた。試合はデンマークが2-1でリードしたまま中止された。各国報道によると、デンマーク代表のナショナルチームドクターがエリクセンの容態について「状態は良好だ」と明かした様子。ピッチ上では一時的に意識を失っていたが、すぐに意識を取り戻し、自ら