◎ヤクルト・池山監督は「今日はお守りで、（松元）ヘッドからブラジルのユニホームをもらったので、それを飾った。WBCの」。時期が時期なのでサッカーかと思いました。◎前日に“晴れ男”を公言していた楽天・藤井は先発予定だった阪神戦が雨天中止となり「僕、雨男なんで。2日（雨天中止で）流れて登板も流れたことがあります。経験豊富です」。きょう8日にスライド登板予定ですが果たして…。◎ソフトバンク村松野手チー