大相撲の大関・安青錦（22＝安治川部屋）の昇進披露宴が7日、都内で開かれ、八角理事長（元横綱・北勝海）や横綱・豊昇龍、大の里ら約1100人が出席した。冒頭では母国ウクライナの国歌斉唱が行われ「凄くうれしい気持ち。これから土俵の上で恩返しできたらいい」と力を込めた。カド番だった夏場所を左足首のケガで全休。関脇に転落する名古屋場所（7月12日初日、IGアリーナ）で10勝以上すれば大関に復帰できる。昇進披露の場