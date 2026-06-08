過去10年の結果から勝ち馬を導き出す「G1データ王」は5項目、各20点満点のポイント制で勝ち馬に迫る。上半期のグランプリ「第67回宝塚記念」は東西から計5頭のG1馬がエントリー。好メンバーの一戦を制するのは、全5項目で20点満点を獲得したあの馬だ。【馬齢】勝率、連対率ともに5歳【6・4・4・42】がトップに立っているが、最近6年は4歳が4勝（20年クロノジェネシス、22年タイトルホルダー、23年イクイノックス、25年メイショ