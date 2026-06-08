開催：2026.6.8 会場：トゥルイスト・パーク 結果：[ブレーブス] 3 - 2 [パイレーツ] MLBの試合が8日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとパイレーツが対戦した。 ブレーブスの先発投手はブライス・エルダー、対するパイレーツの先発投手はメイソン・モンゴメリーで試合は開始した。 1回表、1番 スペンサー・ホルウィッツ 6球目を打って右中間