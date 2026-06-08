バレーボールのネーションズリーグ女子の1次リーグが6日（日本時間7日）にカナダ・ケベックシティーで行われ、世界ランク5位の日本は同10位のドイツを3―0で下し、開幕3連勝とした。佐藤淑乃（24＝ミラノ）が両チーム最多の20得点を挙げる活躍もありストレートで圧勝。次戦は7日（同8日）にカナダと対戦する。