開催：2026.6.8 会場：ローンデポ・パーク 結果：[マーリンズ] 4 - 1 [レイズ] MLBの試合が8日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとレイズが対戦した。 マーリンズの先発投手はサンディ・アルカンタラ、対するレイズの先発投手はグリフィン・ジャックスで試合は開始した。 3回表、1番 ヤンディ・ディアス 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレイズ