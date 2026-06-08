開催：2026.6.8 会場：ロジャーズ・センター 結果：[ブルージェイズ] 6 - 4 [オリオールズ] MLBの試合が8日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとオリオールズが対戦した。 ブルージェイズの先発投手はケビン・ガウスマン、対するオリオールズの先発投手はシェーン・バズで試合は開始した。 5回表、6番 コルトン・カウセル 初球を打って右中