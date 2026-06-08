◇交流戦DeNA2―4ソフトバンク（2026年6月7日横浜）DeNA・相川監督が猛抗議で退場になった。延長11回2死一塁で空振り三振に倒れた宮崎が、ソフトバンク・海野のミットにバットが当たった打撃妨害をアピール。ベンチを出た指揮官も雨の中で抗議を続け、5分を超過したため遅延行為で退場処分を科された。退場はヤクルト選手時代の13年9月14日の阪神戦以来、球団では14年9月2日の阪神戦の中畑清監督以来。相川監督は試合後