◇交流戦DeNA2―4ソフトバンク（2026年6月7日横浜）5月にソフトバンクからDeNAにトレードで加入した尾形が古巣と初対戦。5回2安打1失点と好投した。「つい最近まで一緒に野球をしていた人との対戦は想像がつかなかった。初回からMAXで飛ばした」。最速158キロの直球を駆使して7三振を奪うなど、新たな本拠地での初登板で沸かせた。3回2死では三塁へプロ初安打。全力疾走した直後の4回に3四死球を与え、「疲労感が違う