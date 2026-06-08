◇女子ゴルフツアーヨネックス・レディース最終日（2026年6月7日新潟県ヨネックスCC＝6483ヤード、パー72）3打差の単独首位で出たプロ2年目の吉田鈴（22＝大東建託）が3バーディー、2ボギーの71で回り、通算8アンダーでツアー初優勝を果たした。今季13戦目で1人目の初優勝者。米ツアーを主戦場とする姉・優利（26）は通算4勝しており、姉妹での日本ツアー優勝は双子の岩井千怜、明愛に次いで史上4組目となった。18番で