◇交流戦ヤクルト1―7日本ハム（2026年6月7日神宮）神宮外苑創建100年の記念イベントとして開催されたヤクルト―日本ハム戦で、400勝左腕・金田正一さんの長男で俳優の金田賢一（64）が始球式を務めた。レプリカではなく、19年に86歳で他界した父が現役時代に実際に着用していた国鉄のユニホームを着用し、見事なノーバウンド投球を披露。「今日来てくださったファンの方々の記念になればと。これを見ていただけたのがあ