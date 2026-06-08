■ＷＩＺＥ 28円(+7円、+33.3％) ＷＩＺＥ [東証Ｇ]が3日ぶり急反騰。4日の取引終了後、ＳＢＩホールディングス [東証Ｐ]傘下で暗号資産事業を行うＳＢＩＶＣトレードと、ソラナ（SOL）の運用を軸としたトレジャリー事業で提携したと発表しており、これを好感した買いが流入した。ＷＩＺＥによると、国内最大級の暗号資産取引所であるＳＢＩＶＣトレードと提携することは、SOLの取得・運