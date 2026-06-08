■三井海洋 10,435円(+592円、+6.0％) 三井海洋開発 [東証Ｐ]が急反発。同社は4日、ノルウェーの燃料電池システム会社であるエルド・エナジーと、浮体式海洋石油・ガス生産貯蔵積出設備（FPSO）向けの高効率1.2メガワット級固体酸化物形燃料電池（SOFC）＋二酸化炭素（CO2）回収設備統合システムの開発に関する基本合意書（MOU）を締結したと発表。これが買い手掛かりとなったようだ。このMOUに基づき、エ