ラグビーのフランス1部トゥールーズを今季限りで退団するSH斎藤直人（28）が国内復帰することが7日までに分かった。リーグワン1部の古巣・東京SGが最有力となっている。巧みな供給や走力が持ち味で、23年W杯に出場するなど代表通算27キャップを誇る。24年夏からトゥールーズに加入し、昨季は公式戦22試合出場でリーグ制覇に貢献した。今季はここまで同14試合に出場。チームはレギュラーシーズン首位に立ち、今後はプレーオフが控