6日のIBF世界フライ級タイトルマッチで2度目の防衛に成功した矢吹正道（33＝緑）が7日、愛知県内で一夜明け会見に臨んだ。右目のダメージをサングラスで隠した王者は「試合が終わったら、いつも筋肉痛で体バキバキ」と言いながら、穏やかな表情を浮かべた。前日にはアンドリュー・モロニーがIBF世界スーパーフライ級王座を戴冠。「チャンピオンなら誰でもいいし、いつでもやりたい」と3階級制覇への意欲を改めて口にした。