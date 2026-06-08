◇交流戦巨人2―2ロッテ（2026年6月7日東京D）巨人は2度追いつかれる悔しい展開で勝利を逃した。4年ぶり、同一カードでは15年ぶりの2試合連続引き分け。橋上監督代行は「リーグ戦を戦う上で引き分けも非常に大きい。よく踏ん張った」と振り返った。1―0の5回1死一塁では三塁前へ小飛球になった送りバントを坂本があえてワンバウンド捕球して一塁へ送球。一塁手ダルベックが走っていなかった走者にタッチしてからベースを