◇交流戦西武4―1中日（2026年6月7日バンテリンD）西武の長谷川が決勝弾を放った。窮地をしのいだ余韻が残る1―1の12回先頭で8番手・斎藤の3球目直球を左翼席へ。殊勲の8号ソロに「11回の守備が全て。その勢いのまま打席に入れたし、それがいい形になった」と喜びを爆発させた。前日は三塁走者だった7回に隅田のセーフティースクイズに反応して生還する好走塁を見せたばかり。連日の光る貢献に「自信にもつながる。引