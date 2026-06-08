◇交流戦ロッテ2―2巨人（2026年6月7日東京D）1点を追う9回2死からロッテの安田が起死回生の同点2号ソロを放ち、2試合連続で引き分けた。8回から一塁に入り、前日は空振り三振に抑えられたマルティネスと再戦。2ボールから155キロを右翼席へ打ち込み、「浦和（2軍）でやってきたことが1軍の舞台で出せた。昨日やられてたんでリベンジということで」と笑った。くしくもJRA「安田記念」の開催日。数年前までは背番号5に