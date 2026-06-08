10日に各地で始まるバレーボール・ネーションズリーグ1次リーグに出場する男子日本代表が7日、羽田空港から中国に出発した。代表合宿中の先月28日に佐藤駿一郎容疑者が麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕。改めて受け止めを問われた石川祐希主将（30＝ジラート）は「（4日に）声明を出させていただいた通り。それが全て」とし、ロラン・ティリ監督（62）も「人生ではアクシデントも起きる。それはコントロールできないことな