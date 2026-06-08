カーリング日本選手権が横浜BUNTAIで開幕し、女子の1次リーグ初戦で前回3位のロコ・ソラーレはグランディールを9―2で退けた。2―2で迎えた第5エンドに大量4得点。サードに小穴桃里（31）を加えた新体制での国内初戦で、第7エンド終了後に相手が負けを認めるコンシードで白星発進した。ミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスは札幌国際大を12―4で下した。“新生ロコ”が貫禄の白星を飾った。同点で迎えた第4エンド。相