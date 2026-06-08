◇交流戦西武4―1中日（2026年6月7日バンテリンD）西武は7日の中日戦で延長12回の末に4―1で競り勝ち、2連勝で今季最多を更新する貯金13へ積み上げた。延長11回2死満塁から上田大河投手（24）が一塁けん制で走者を刺してサヨナラの窮地を切り抜け、直後の決勝弾を呼んだ。計5球で打者にストライクを一球も投げずに勝利投手。リーグ首位を快走する中、緻密な野球が光った。土俵際まで追い込まれていた。1―1の延長11回に