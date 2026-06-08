8日に楽天でスライド登板する藤井は今季ワースト借金14で最下位に低迷する現状を踏まえ「恵みの雨と捉える」と切り替えた。予備日に試合が入ったことで仙台への移動を伴う7連戦が発生。交流戦最終戦となる14日の本拠地での広島戦で先発が足りなくなった。2軍調整中の前田健は6日のファーム・リーグ西武戦で7回無失点の好投。古巣相手に起用する可能性について、三木監督は「可能性は全員にある。チームが勝つためにいい選択