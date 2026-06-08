◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部プレーオフ決勝東京ベイ13―22神戸（2026年6月7日東京・MUFG国立）東京ベイは後半に2度のチャンスを生かせず、ルディケHCは「素晴らしい試合だったが、大事な局面で取り切れなかった」とうなだれた。後半15分にはゴール前10メートルのラインアウトでモールを割られ、同35分はトライライン目前で反則。BL東京に13―18で敗れた昨季に続き2年連続の準優勝となった。今季はレギュラーシ