◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部プレーオフ決勝神戸22−13東京ベイ（2026年6月7日東京・MUFG国立）【砂村光信視点】序盤はボールとエリアの取り合いで苦しんだ神戸だが、その後の修正力は素晴らしかった。攻守両面でブレークダウンへの寄りを速め、相手の不用意なオフサイドや倒れ込みの反則を誘発。ペナルティー数は前半は互いに4つずつだったが、後半は神戸の3に対して、東京ベイは11と3倍以上。レギュラーシーズ