「プロレス・新日本」（７日、大田区総合体育館）ジュニアの祭典「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア」決勝が行われ、３７歳のＹＯＨがシングル初タイトルを獲得した。昨年の決勝で敗れた藤田晃生を２８分１秒、ダイレクトドライブで葬った。かつて所属した名ユニット「ケイオス」の後藤洋央起の牛殺し、中邑真輔のボマイェ、オカダ・カズチカのレインメーカーを発射。優勝を決めると「イヤァオ！」と喜び、「第１００代チ