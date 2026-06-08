サッカーのＷ杯北中米３カ国大会（１１日開幕）へ向けて事前合宿を行っている日本代表は６日、メキシコのモンテレイ近郊で一部を非公開にして調整した。全体練習後にはＭＦ伊東純也（３３）＝ゲンク＝らが、現役時代にＦＫの名手として知られた中村俊輔コーチのもと、直接ＦＫを練習。プロ入り後、直接ＦＫ弾は０本の伊東は「思ったより蹴られた。本番で決められたらいいかな」と、日本の新たな武器となる“飛び道具”のキッカー