◇交流戦ヤクルト1―7日本ハム（2026年6月7日神宮）ヤクルト先発の奥川が5回7安打6失点（自責点3）と試合をつくれず、今季初の4連敗を喫した。明治神宮外苑創建100年を記念し、国鉄スワローズの復刻ユニホームで挑んだ3連戦で白星を挙げられず。序盤の失点に池山監督は「北山投手の出来からするとなかなかね。完投させてしまったので」と悔やんだ。練習前にナインを集め訓示を行うなど、状況打破を図る指揮官は「新