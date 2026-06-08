サッカーのＷ杯北中米３カ国大会（１１日開幕）へ向けて事前合宿を行っている日本代表は６日、メキシコのモンテレイ近郊で一部を非公開にして調整した。日本時間７日に２６歳の誕生日を迎えたＤＦ瀬古歩夢は、現地取材に訪れているＣ大阪でチームメートだった柿谷曜一朗氏からサプライズの花束を贈られ「もう１０年ぐらいお世話になってる先輩なのでうれしい」と喜んだ。２６歳の抱負は「Ｗ杯優勝でしょ」と即答した。合宿初日