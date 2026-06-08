今年で放送60周年を迎えた日本テレビ「笑点」（日曜後5・30）がまた一つ金字塔を打ち立てた。7日放送回で「週間のテレビコメディーパネル番組の最長放送」としてギネス世界記録に認定されたことが発表された。公式認定員から認定証を受け取った三遊亭好楽（79）は「ギプスははめたことあるけどさ、ギネスは初めてですよ」とユーモラスな言い回しで喜んだ。認定日は番組開始からちょうど60年にあたる先月15日。同じスタイルで大