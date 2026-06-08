宇宙飛行士の野口聡一氏が、15日に放送されるフジテレビ系月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』(毎週月曜21:00〜)の第10話で、ドラマ初出演を果たす。野口聡一氏同ドラマの原案は、高校生たちが“宇宙日本食”として作り上げたサバの缶詰がJAXA(宇宙航空研究開発機構)に認証され、ISS(国際宇宙ステーション)で宇宙飛行士が実際に食するという快挙を達成した歳月を、伴走した教師と地元出身のライターが描いた書籍『さばの缶づめ、宇宙