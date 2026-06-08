インスタグラム更新卓球女子で五輪3大会連続メダルの石川佳純さんが6日、自身のインスタグラムを更新。エプロン姿で番組出演を告知すると、ファンの視線が集まった。石川さんは、「『ザ！鉄腕！DASH！！』に出演させていただきます。100人食堂というコーナーで兵庫県宍粟市千種町にお邪魔しました！ぜひご覧下さい放送日6/7 19:00〜20:54 日本テレビ系列にて」とつづった。頭にはバンダナ、両手に大根を持って、エプロ