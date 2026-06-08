お笑いコンビ「ホンジャマカ」の石塚英彦の長女でシンガー・ソングライターのいしづかくるみが、「うちの父親イチオシのハンバーグ屋さん」を訪問した。８日までに自身のインスタグラムを更新し「念願のＧＯＬＤＲＵＳＨ行ってきた〜！！」と題して投稿。「今回は食べ切れるかな…とか不安で大根おろしハンバーグ３００ｇにしたけど、そんか不安いらないくらい、ここのハンバーグはペロっと食べられちゃう！どうしてもチェダ