◆バスケットボール◇静岡県高校総体▽女子決勝浜松開誠館７９―４４浜松南（７日・エコパアリーナ）男女決勝が行われた。女子は浜松開誠館が浜松南を７９―４４で下し、１０大会連続（２０２０年はコロナ禍で中止）１０回目の優勝を飾った。男子は藤枝明誠が浜松学院興誠に８５―５８で快勝し、５年連続１１回目の優勝を決めた。優勝校が来月２８日に開幕する全国高校総体（大阪府内）に出場する。２年生シューターがチー