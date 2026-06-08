◆米大リーグフィリーズ―ホワイトソックス（７日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）ホワイトソックスの西田陸浮外野手（２５）は敵地のフィリーズ戦に「９番・右翼」で２試合連続出場。２打数１安打で６回に代打を送られ退いた。打率は２割４分１厘。２回１死二塁で遊撃へのゴロを放ち、俊足をいかして２試合連続安打とした。４回には二塁への９９マイル（約１６０キロ）の強烈なライナーを放