Vaundy が、今年8月に開幕する「第108回全国高校野球選手権大会」を盛り上げる“2026 夏の高校野球応援ソング／「熱闘甲子園」テーマソング”に新曲「かげろう」を書き下ろした。楽曲は「熱闘甲子園」（ABC テレビ・テレビ朝日系列全国ネット）のテーマソングをはじめ、大会期間中の朝から夕方まで連日放送される「ABC 高校野球中継」、甲子園出場校決定までの全国地方大会の結果を紹介する「甲子園への道」（ABC テレビ・テレビ朝